Число заявок на III премию "Служение" из Донбасса и Новороссии выросло вдвое

Наибольшее число заявок поступило в возрастной категории от 35 до 44 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число заявок от соискателей III Всероссийской муниципальной премии "Служение" из регионов Донбасса и Новороссии в этом году выросло вдвое, а число заявок из приграничных регионов РФ превысило 5,5 тыс. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

"География премии: <…> 5 517 - количество заявок из приграничных регионов. Количество заявок от участников из новых субъектов РФ выросло в два раза", - указано в сопроводительной презентации Гусевой.

Она также отметила, что география премии в этом году заметно расширилась. "Если в прошлом году Ханты-Мансийский автономный округ был лидером [по числу заявок], <…> то в этом году очень ярко подтянулись регионы - Кемеровская, Московская области, <…> Республика Башкортостан, Татарстан, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Республика Дагестан, Саратовская область", - сказала Гусева.

Кроме того, сопредседатель ВАРМСУ подчеркнула, что в этом году самому молодому участнику премии 18 лет, а самому возрастному - 92 года. Наибольшее число заявок поступило в возрастной категории от 35 до 44 лет - 30,8% от общего числа заявок. "Сейчас самый молодой участник - 18 лет, таких у нас 20 человек. И <…> это не просто 18-летние специалисты, это, в основном, <…> те, кто занимается молодежной политикой. <…> 92 года - самый возрастной участник, <…> 17 лет депутат, имеет звание Героя Советского Союза", - добавила Гусева.

Губернатор Красноярского края, одного из регионов-лидеров по числу заявок на соискание премии, Михаил Котюков, в свою очередь, отметил, что на текущий момент участники из субъекта уже направили 864 заявки, ожидается, что их число будет расти. "В Красноярском крае мы работаем по принципу "для людей" и понимаем четко, что основные вызовы и основные сложности приходится решать, что называется, "на передовой" - в государственном и муниципальном управлении. Наши главы муниципальных образований, наши депутаты ежедневно решают задачи, которые волнуют жителей", - сказал он.

Котюков подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина о проведении муниципальной премии является "своевременной" и "безальтернативной". "Служение", безусловно, - самая престижная премия для муниципальных образований, но и регионы активно поддерживают наши муниципальные команды, мы гордимся их успехами и результатами", - добавил губернатор.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.