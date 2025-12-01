Фестиваль "Профессия моего ребенка" прошел в Липецкой области

Мероприятие посетили около 200 человек

ЛИПЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Семейный фестиваль "Профессия моего ребенка" состоялся в Центре опережающей профессиональной подготовки Липецкой области. Мероприятие посетили около 200 человек, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Семейный фестиваль объединил около 200 подростков и их родителей в совместном поиске карьерного пути. Школьники 7-10-х классов из 29 школ Липецка встретились с педагогами-наставниками регионального проекта "В будущее с уверенностью", профориентологами, психологами и волонтерами клуба вожатского мастерства "Олимп", - сказал Артамонов.

По его словам, для участников фестиваля было организовано профориентационное тестирование, а также мастер-классы по флористике, малярному делу, рекламе, управлению и обслуживанию дронов. Помимо этого, родители школьников получили рекомендации психологов и узнали о востребованных в регионе профессиях.

Основной целью мероприятия является ознакомление жителей региона с системой среднего профессионального образования, проектами Центра опережающей профессиональной подготовки, а также оказание помощи с выбором будущей профессии, пояснил губернатор, добавив, что в 2025 году в Липецкой области свыше 63% выпускников девятых классов приняли решение продолжить обучение в колледжах и техникумах.

"В этом году Липецкая область приняла участие в пилотном проекте, позволившим девятиклассникам сдавать два выпускных экзамена вместо четырех для поступления в колледжи и техникумы. Плюс было увеличено число бюджетных мест в системе среднего профессионального образования. Это позволило выбрать, куда пойти учиться и на какую профессию, уменьшив стресс и повысив шансы на поступление", - сообщил Артамонов