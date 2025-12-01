В ЯНАО запустят сервис для поддержки предпринимателей-участников СВО в 2026 году

Сервис будет оказывать комплексную поддержку при организации предпринимательской деятельности, включая единовременную финансовую помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ запустит в январе 2026 года сервис службы занятости для участников СВО "Реализуй себя - открой свое дело". Сервис будет оказывать комплексную поддержку при организации предпринимательской деятельности, включая единовременную финансовую помощь, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Ямале готовится к запуску новый сервис службы занятости для участников СВО "Реализуй себя - открой свое дело". Он предусматривает комплексную поддержку при организации предпринимательской деятельности, включая единовременную финансовую помощь. Новый сервис заработает с января 2026 года, он предусматривает не только существенную финансовую помощь, но и полное организационное сопровождение на пути к созданию успешного бизнеса", - говорится в сообщении.

Новый сервис для участников спецоперации предложит комплексную поддержку при открытии собственного бизнеса. Каждый сможет получить до 500 тыс. рублей и воспользоваться мерой поддержки при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, крестьянского хозяйства или самозанятого. Сервис позволит дать консультации по оформлению бизнеса, образовательные мероприятия, мастер-классы, а также доступ к оргтехнике и средствам связи, позволяя участникам СВО реализовать свои компетенции и уверенно стартовать в предпринимательской деятельности.

Сервис будет реализован в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения". Поддержку смогут получить граждане РФ, участвовавшие в СВО, включая военнослужащих по контракту и мобилизации, бывших сотрудников силовых структур, членов отрядов "БАРС" и сотрудников следственного управления СК РФ по ЯНАО, при условии официального статуса безработного.