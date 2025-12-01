В Оренбургской области открылся первый семейный МФЦ

В помещении есть зона ожидания, детский уголок, комната матери и ребенка

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Первый семейный многофункциональный центр, представляющий собой новый формат социального обслуживания и социального сопровождения семей с детьми, открылся в Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Уверен, этот центр станет площадкой, где семьи смогут общаться, получать всестороннюю помощь и поддержку в режиме "одного окна". Работу в этом направлении продолжим. В декабре 2026 года откроем второй центр - для семей восточного Оренбуржья в городе Орске", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Евгения Солнцева.

Первый в области семейный МФЦ открыли на базе социально-реабилитационного центра "Гармония" в городе Оренбурге. В помещении есть зона ожидания, детский уголок, комната матери и ребенка. Ремонт сделан с учетом требований доступности для маломобильных категорий населения, уточнили в пресс-службе.