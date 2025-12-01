В ПФО ожидается теплое и бесснежное начало декабря

Синоптики прогнозируют температуру выше нормы и отсутствие осадков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Температура выше нормы и отсутствие осадков прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в первые дни декабря. Однако уже к концу недели в ряде субъектов ожидается похолодание, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

Теплая погода с повышением температуры до плюс 5 градусов ожидается ближайшие дни в Чувашии. 2-3 декабря осадки на территории республики не прогнозируются, порывы ветра будут достигать 8 м/с, следует из данных Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Удмуртии характер погоды в первые дни зимы тоже существенно не изменится, а температура будет более характерна для конца октября - начала ноября. Так, в республиканском Гидрометцентре уточнили, что с 1 по 4 декабря температура воздуха окажется в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов. При этом, по предварительному прогнозу, в выходные установится слабо отрицательная температура.

В Ульяновской области на этой неделе с ростом атмосферного давления установится антициклональный характер погоды. Вероятность осадков небольшая, ночью ожидается слабый мороз - около минус 1 градуса, днем сохранятся небольшие плюсовые температуры - от плюс 1 до плюс 4 градусов. Плюсовые температуры ожидаются в начале декабря и в Татарстане. Днем в республике столбики термометров будут подниматься до плюс 3-4 градусов.

В Самарской области температура воздуха в первой декаде декабря ожидается выше нормы на 6 градусов. А первая неделя декабря будет без осадков. Не ожидается в ближайшие дни осадков и в Кирове. Во вторник температура воздуха составит плюс 1-3 градуса, в среду 0 - плюс 2 градуса, в четверг - от минус 1 до плюс 1 градуса.

Похолодание и первые морозы

В Пермском крае погода на этой неделе также будет аномально теплой. Как сообщает Пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр), на 8-9 градусов теплее климатической нормы. Так, с понедельника по четверг температура воздуха на большей части края будет около 0 градусов. Однако к концу недели в регионе ожидаются похолодание и снег. "Вечером 4 декабря начнется арктическое вторжение на северо-восток европейской территории России, днем 5 декабря оно доберется до северных границ Пермского края. Здесь ожидается слабый или умеренный снег при прохождении холодного фронта, а в ночь на 6 декабря уже похолодает до минус 10-15 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье на севере и востоке региона возможны первые в этом году двадцатиградусные морозы. А в центральных и южных районах края похолодает до минус 5-10 градусов.

С облачной и прохладной погоды началась зима в Саратовской области. По информации Приволжского УГМС, в течение рабочей недели в отдельных районах возможно выпадение слабых осадков, преимущественно в виде дождя, мороси, мокрого снега. В ночные часы по области ожидается от плюс 1 до минус 4 градусов. Днем - от плюс 2 до минус 3.

Несколько холоднее станет в начале декабря и в Оренбургской области, но снега синоптики по-прежнему не обещают. По данным Приволжского УГМС, со вторника по четверг температура воздуха ночью будет доходить до минус 6 градусов. Днем ожидается от минус 3 до плюс 3 градусов. Погоду на ближайшую неделю обещают облачную, но без существенных осадков. Только 4 декабря местами в западных и северных районах возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. При этом ГУ МЧС России по Оренбургской области распространило предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на вторник. В регионе ожидается туман с видимостью менее 500 м, а местами - изморозь.