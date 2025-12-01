В Госдуме опровергли планы отмены маткапитала на первого ребенка

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что меры семейной поддержки будут только расширяться

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) опровергла появившуюся в соцсетях информацию о возможной отмене материнского капитала на первого ребенка. Об этом парламентарий заявила в беседе с ТАСС.

"Утверждать, что материнский капитал отменят на первого ребенка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка", - сказала Останина.

По ее словам, обсуждавшиеся ранее на парламентских слушаниях предложения специалистов и демографов касались иной проблематики. Эксперты отмечали, что перенос выплаты материнского капитала со второго ребенка на первого привел к снижению числа вторых рождений.

"Что нужно сделать? Оставить [выплату] на первого, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого [ребенка]. Тогда это будет мотивирующей мерой", - отметила депутат, добавив, что меры семейной поддержки будут только расширяться.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первенца составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс. рублей.