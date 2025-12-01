В Ленобласти открыли сквер спасателей и мемориал погибшим сотрудникам МЧС

На создание нового пространства было выделено 62,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Сквер спасателей и мемориал погибшим при исполнении обязанностей сотрудникам МЧС открыли в столице Ленинградской области Гатчине губернатор региона Александр Дрозденко и глава МЧС России Александр Куренков, сообщил Дрозденко в Telegram-канале.

"Сквер спасателей и мемориал всем сотрудникам МЧС, погибшим при исполнении обязанностей, открыли в Гатчине с Александром Куренковым, министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Благоустроенное пространство с тематическими детскими площадками, зонами отдыха и мемориал с белой звездой надежды и спасения - символом МЧС стало доминантой нового микрорайона столицы Ленобласти", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации области уточнили, что Сквер спасателей открыли к 35-летию МЧС России. На создание нового пространства из региона было выделено 62,5 млн рублей. В центре сквера расположен памятник сотрудникам МЧС, героям-пожарным и спасателям, в том числе выполняющим задачи в зоне СВО. Он отмечен символикой ведомства - "Белой звездой Надежды и Спасения". Живые символы - 35 елей подчеркнули связь с юбилейной датой. В сквере оборудованы детские площадки, пешеходные аллеи, цветники, скамейки и велопарковки.

Глава региона отметил, что на встрече с личным составом МЧС Ленинградского гарнизона были вручены ведомственные и региональные награды отличившимся сотрудникам. Подразделениям спасателей выданы сертификаты на семь единиц спецтехники.