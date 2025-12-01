На юге России ожидаются сильные дожди

Во второй половине недели в регионы ЮФО вернется антициклон

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Календарная зима началась на юге России с дождей, местами сильных, в горах - с мокрым снегом, а также с понижения температуры воздуха. Однако во второй половине недели в регионы Южного Федерального округа вернется антициклон, и погода вновь наладится.

Похолодание пришло в Краснодарский край в понедельник, в ближайшие дни ожидается около 11 градусов тепла. Согласно данным краевого Гидрометцентра, регион оказался под влиянием фронтальной облачности, которая принесла дожди в отдельных районах, в горах - мокрый снег. Во вторник и среду будет преимущественно облачно, с незначительными осадками, по ночам столбики термометров на равнине станут опускаться в среднем до 5 градусов со знаком "плюс".

Но уже ближе к середине недели Кубань постепенно накроет гребень антициклона, что положительно отразится на погоде. На этой неделе в регионе среднесуточные температуры воздуха достигнут отметок в 10-15 градусов. На Азовском побережье воздух будет прогреваться до 11 градусов, в южных районах края - до 17 градусов, а в горах - около 5 градусов. На Черноморском побережье прогнозируется до 17 градусов тепла.

Дожди до среды пройдут и в Адыгее, жители которой почувствовали начало зимы из-за резкого похолодания. Еще в субботу в регионе на равнине было солнечно и до 18-20 градусов тепла. В понедельник столбики термометров опустились днем до 10-12 градусов. Такие же температурные показатели, по данным Гидрометцентра, ожидаются в дневные часы до конца недели, а вот по ночам столбики термометров будут постепенно опускаться, и к субботе достигнут нулевой отметки. В горах в первой половине недели пройдет мокрый снег, там держится минусовая температура.

В Крыму, где в выходные дни прошли интенсивные дожди, на погоду в первые дни декабря оказывает влияние Балканский циклон. На полуострове пройдут небольшие дожди, и к середине недели ночные температуры упадут до плюс 1-6 градусов, в дневные почти всю неделю продержатся на уровне плюс 9-14 градусов. Это либо соответствует норме, либо на один-два градуса выше, рассказала ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

На Дону и на Волге

В Ростовской области в понедельник похолодало, по северу региона - до минус 3 градусов. В ближайшие три дня ночью и утром в области местами прогнозируют туман, в отдельных районах - гололедно-изморозевые явления.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за ветра 1 декабря, ночью и утром 2 декабря на реке Дон на участке от Аксая до Азова в Ростовской области уровни воды опустятся ниже неблагоприятных отметок.

Не наступила метеорологическая зима пока и в Волгоградской области. "Мы еще не перешли средние значения, среднесуточные через "ноль" в сторону понижения. В ближайшие дни на погоду в регионе будет оказывать влияние антициклон, сохранится вот такая же влажная погода с туманами, изморосью. Сильных осадков не ожидается. При отрицательных температурах по ночам ситуация на дорогах осложнится гололедицей", - сказала ТАСС начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Она уточнила, что температура воздуха по области, в основном, ожидаются от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла в ночные часы, в дневные - от нуля до 5 градусов тепла. В середине недели похолодает при прояснениях ночью до 7 градусов со знаком "минус", морозная погода сохранится также и в дневные часы. В отдельные дни прогнозируют от 1 градуса мороза 4 градусов тепла.

Переменная облачность будет сохраняться в Астраханской области в течение всей недели, дожди пройдут в пятницу. Также в конце рабочей недели по прогнозам синоптиков похолодает ночью до "минус" 1 градуса. Средняя температура воздуха в дневные часы будет держаться на отметке 2-3 градуса тепла. Потеплений уже не ожидается, средняя температура воздуха по ночам составит ноль градусов.

В Калмыкии с четверга в ночные часы столбики термометров будут опускаться до ноля градусов. В выходные дни в регион придут дожди с мокрым снегом.