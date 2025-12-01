В Подмосковье более 160 тыс. детей из многодетных семей получили выплаты на школьную форму

Мера поддержки составляет 3 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи Московской области могут получить выплаты в размере 3 тыс. рублей на приобретение школьной формы для детей, учащихся в школах. В этом году в регионе уже предоставили финансовую поддержку для более чем 160 тыс. детей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.

"В этом году такую выплату получили многодетные семьи Подмосковья на более 160 тыс. детей. Основная часть выплат направлена семьям проактивно перед началом учебного года в августе, но если автоматически выплата не поступила, то можно подать заявление до 5 декабря", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

Там добавили, что выплата предназначена для детей, обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования. Она составляет 3 тыс. рублей. Финансовая поддержка предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося один раз в календарном году.