В Москве начали строить левый перегонный тоннель участка Бирюлевской линии метро

На линии возводят три станции - "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проходку левого тоннеля Бирюлевской линии Московского метрополитена от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара" начали в столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Тоннелепроходческому комплексу "Эсмина" предстоит пройти 1,68 км на глубине 29 м. Правый тоннель начали строить летом - его ведет комплекс "Елена". Работы в обоих тоннелях завершим в 2026 году", - написал мэр.

Он уточнил, что на Бирюлевской линии сейчас возводят три станции - "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

"Строительство идет по графику. Новая ветка пройдет от ЗИЛа до Бирюлева Восточного и Западного, где впервые появится долгожданное метро. Путь до центра города для местных жителей сократится на 30 минут", - добавил Собянин.

По его словам, линия улучшит транспортное сообщение районов юга столицы с населением свыше миллиона человек, снизит нагрузку на Замоскворецкую, Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую ветки, обеспечит пересадки на МЦК, БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую линии и Павелецкое направление МЖД.

"Бирюлевская станет седьмой новой линией метро, построенной в Москве с 2014 года", - отметил мэр.