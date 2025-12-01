Строящуюся станцию московского метро "Кавказский бульвар" переименовали в "Луганскую"

На первом этапе обслуживать поезда новой линии будет электродепо "Южное", с 2030 года - новое электродепо "Бирюлевское"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Строящуюся станцию московского метрополитена "Кавказский бульвар" Бирюлевской линии переименовали в "Луганскую". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В составе новой радиальной ветки длиной более 22 км будет построено десять станций: "ЗИЛ" - на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, вблизи одноименной станции МЦК и магазина "Лемана Про" (пересадочная на МЦК и строящуюся Троицкую линию метро); "Остров Мечты" - вблизи одноименного тематического парка развлечений, между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком (пересадочная на Замоскворецкую линию метро); "Кленовый бульвар" - вдоль одноименного бульвара у пересечения с улицей Новинки (пересадочная на Большую кольцевую линию метро); "Курьяново" - вблизи примыкания 4-й Курьяновской улицы к Батюнинской улице; "Москворечье" - вблизи примыкания улицы Кошкина к Каширскому шоссе; "Луганская" ("Кавказский бульвар") - вдоль Кавказского бульвара вблизи примыкания к Ереванской улице; "Каспийская" - вблизи пересечения 6-й Радиальной улицы с проектируемым проездом №6631; "Липецкая" - вдоль одноименной улицы вблизи примыкания к Педагогической улице; "Лебедянская" - вдоль Липецкой улицы вблизи примыкания к Лебедянской улице; "Бирюлево" - вдоль Булатниковской улицы вблизи примыкания к Булатниковскому проезду, недалеко от ж/д станции "Бирюлево-Пассажирская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе обслуживать поезда новой линии будет электродепо "Южное", с 2030 года - новое электродепо "Бирюлевское". "Ввод в эксплуатацию Бирюлевской линии метро будет осуществляться поэтапно. Строительство первого этапа - участка "ЗИЛ-Курьяново" (8,65 км, четыре станции) предполагается завершить в 2028 году, а работы второго этапа на участке "Курьяново-Бирюлево" (13,55 км, шесть станций) - в 2029 году", - уточнили в мэрии.