В Подмосковье более 3,3 тыс. жителей перевели дачные дома в статус жилых

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 3,3 тыс. жителей Московской области с начала текущего года изменили статус своего загородного строения с временного на постоянный, об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Жители Подмосковья все чаще обращаются за изменением статуса своего загородного жилища с временного ("садовый") на постоянный ("жилой"). Это связано с желанием пользоваться всеми преимуществами проживания в собственном жилище круглый год. Общее число обратившихся за подобной процедурой с начала 2025 года составило 3 355 человек", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что перед подачей заявления необходимо получить техническое заключение о состоянии дома. Если владельцев дома несколько, потребуется нотариальное согласование каждого собственника. Решение принимается местными органами власти в течение 13 рабочих дней, после чего изменения вносятся в реестр недвижимости (ЕГРН).

"Главным условием перевода садового дома в жилой является соответствие здания нормам капитального строительства. Такие дома обязаны иметь надежный фундамент, электричество, систему водоснабжения, канализацию, отопление и вентиляцию.<…> Кроме того, данная услуга доступна для тех участков, которые расположены на территориях садоводческих некоммерческих товариществ и предназначены исключительно под ведение садоводства", - процитировали в материале министра имущественных отношений региона Тихона Фирсова.

В пресс-службе рассказали, что изменение статуса дачного дома имеет ряд преимуществ. Среди них возможность постоянного проживания и официальной прописки, включая медицинское обслуживание и детский сад, получение налогового вычета при покупке жилья, преференции при оплате коммунальных услуг, льготы на оплату ЖКХ и другие.