Кириенко: молодежь в Абхазии должна иметь возможности, как у сверстников в РФ

Первый замруководителя администрации президента России и лидер Абхазии Бадра Гунба приняли участие в торжественной церемонии открытия представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодежи

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

СУХУМ, 1 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко считает, что у любого молодого человека в Абхазии должны быть такие же возможности, как и у его сверстника в РФ. Об этом он сказал, общаясь со студентами Абхазского госуниверситета во время посещения представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ), открывшегося на территории главного абхазского вуза, передает корреспондент ТАСС.

Президент Абхазии Бадра Гунба и Кириенко приняли участие в торжественной церемонии открытия представительства ДВФМ. Представительство, начавшее работу в тестовом режиме 4 ноября, станет ключевой площадкой для реализации совместных абхазо-российских молодежных проектов и программ. В церемонии открытия приняли участие более 1 тыс. представителей молодежи Абхазии.

"То, что здесь открылось представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи, это уже приглашение на всемирный фестиваль. Если в этом году в Сочи 20 тыс. человек собралось, то в следующем году <...> - 10 тыс. человек, и эти 10 тыс. человек из 190 стран, и мы планировали, чтобы и у вас была возможность приехать. Если Бадра Зурабович [Гунба] поддержит, то мы спланируем, чтобы студенты со всего мира могли и к вам в Абхазию приехать. Самая главная задача открытия этого филиала и других проектов - чтобы у любого молодого человека в Абхазии были такие же возможности, как у сверстников в России", - сказал Кириенко.

Президент Абхазии поздравил с открытием представительства ДВФМ, назвав это замечательным событием. "Было время, когда мы учились в этом университете и таких возможностей у нас не было. Сегодня совершенно другие возможности для взаимодействия и общения со сверстниками из многих стран мира. Мы благодарны Сергею Владиленовичу и всем, кто дает такие возможности поколению, которое завтра на своих плечах понесет ответственность за нашу страну", - сказал Гунба.

О представительстве

По информации пресс-службы ДВФМ, в день официального открытия представительства молодые люди посетили, в том числе, мастер-класс "Гибкие навыки - ключ к успешной карьере" от Российского общества "Знание", настольную игру по социальному проектированию от Ресурсного молодежного центра Росмолодежи, презентацию проектов выпускников программы "Команда Абхазии", а также прошли диагностику надпрофессиональных компетенций.

Генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов отметил, что до конца 2025 года на площадке представительства в Абхазии запланировано более 60 мероприятий по разным направлениям: социальное проектирование, государственное управление, креативные индустрии и творчество, спорт, медиа, туризм, информационные технологии.

"Пространство стало центром притяжения для молодежи еще до своего официального открытия: консультировать ребят и проводить первые события представительство стало по факту своего создания, и отклик превзошел все ожидания. За первый месяц работы пространство посетило более 500 активистов, а также состоялось свыше 20 мероприятий разных форматов. <...> Все мероприятия были организованы совместно с партнерскими организациями молодежной системы России и, самое главное, по инициативе молодых людей из Абхазии. Такая активность показывает востребованность пространства и подтверждает необходимость создания аналогичных центров в других городах Абхазии", - подчеркнул Иванов.

В рамках открытия каждый желающий смог попробовать национальные блюда на гастрофестивале - событии, которое ежегодно объединяет студентов 10 факультетов Абхазского государственного университета. В атмосферную программу вошли диджей-сет, выступление популярных абхазских исполнителей и флешмобы с артистами.