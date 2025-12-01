В Сыктывкаре побит рекорд 102-летней давности по количеству осадков в ноябре

В столице Республики Коми дождь шел суммарно 86 часов в месяц

СЫКТЫВКАР, 1 декабря. /ТАСС/. Около 114 мм осадков выпало в ноябре в столице Республики Коми Сыктывкаре, что составило 219% от климатической нормы. Преодолен рекорд по количеству осадков, который удерживался с ноября 1923 года, тогда выпало 112 мм осадков, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

"Ноябрь оказался самым сырым за весь период непрерывных наблюдений в Коми. В Сыктывкаре выпало 114 мм осадков - 219% от нормы, то есть больше двух месячных норм. Перекрыт предыдущий рекорд от ноября 1923 года, тогда было 112 мм осадков за этот месяц", - сообщила ТАСС представитель метеослужбы.

Необычно и то, что в ноябре 2025 года шел дождь. Суммарно он длился в Сыктывкаре 86 часов. Три раза полностью смывало снежный покров, отметила синоптик.

"При условии, если в декабре выпадет месячная норма осадков, то 2025 год может стать самым сырым за весь период наблюдений. На сегодня таким сырым значится 2019 год из-за обилия дождей летом. Судя по тому, что циклоны продолжат свой путь с запада на восток через территорию Коми, осадки продолжатся", - сообщила метеоролог.