Пушилин призвал усилить меры борьбы с кибератаками в ДНР

Глава ДНР поставил задачу по развитию информационных технологий перед новым руководителем Минцифры республики Дмитрием Уховым

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин поставил задачу новому главе Минцифры ДНР Дмитрию Ухову усилить меры кибербезопасности в регионе.

"Задачи по дальнейшему развитию информационных технологий и связи поставил перед новым руководителем Минцифры ДНР Дмитрием Уховым, - написал Пушилин в своем канале в МАХ. - Усилить меры по обеспечению кибербезопасности и противодействию компьютерным атакам противника на наши информационные ресурсы".

Он добавил, что в числе приоритетов - соответствие уровня услуг мобильной связи российским стандартам, модернизация "Почты Донбасса" и решение кадрового дефицита в отрасли.

"Дмитрий Ухов более 20 лет работает в телекоммуникациях, где показал себя как инициативный и высококомпетентный управленец. Построение современного цифрового региона - важная задача, которая стоит перед новым руководителем Минцифры ДНР", - заключил руководитель республики.

30 ноября Пушилин подписал указ о назначении Ухова с 1 декабря министром цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи ДНР.