Школьники из РФ взяли семь золотых медалей на олимпиаде в Сириусе

Она стартовала 24 ноября, в ней принимали участие порядка 200 школьников в возрасте до 15 лет из 24 стран мира

СИРИУС /федеральная территория/, 1 декабря. /ТАСС/. Российские школьники выиграли семь золотых и две серебряные медали на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO) в Сириусе, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия олимпиады в концертном центре "Сириус".

Олимпиада стартовала в Сириусе 24 ноября, в ней принимали участие порядка 200 школьников в возрасте до 15 лет из 24 стран мира. Россию на правах принимающей стороны представили две команды в составе школьников из Ижевска, Москвы, Калуги, Калининграда, Челябинска и Долгопрудного. Задания олимпиады, составленные на английском языке, охватывали три области - физику, химию и биологию. Всего прошло три тура - экспериментальный, теоретический и тестовый. Победителей определили в личном и общекомандном зачетах.

Школьники из РФ Данила Беседин, Артем Акимов, Иван Ермолаев, Артем Еремин, Леонард Гуранда, Анна Михайлова и Арсений Гасаненко завоевали в индивидуальном зачете золотые медали, Светлана Безукладникова, Павел Чувичкин - серебряные, передает корреспондент ТАСС. Также россияне взяли золотую и серебряную медали в общекомандном зачете. Абсолютным победителем олимпиады стал Арсений Гасаненко из России, он получил специальный приз от ГК "Росатом" - арктическую экспедицию на атомном ледоколе к Северному полюсу. Кроме того, страной - победительницей олимпиады объявлена РФ.

Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) проводится ежегодно с 2004 года. Традиционно она завершает цикл олимпиад, после которого подводятся итоги участия сборных команд школьников РФ в международных олимпиадах в текущем году. Россия в 2025 году впервые принимала IJSO, организаторами олимпиады выступили Министерство просвещения РФ, образовательный фонд "Талант и успех" и Московский физико-технический институт при поддержке правительства РФ.

В новость внесена правка (18:52 мск) - в заголовке, первом и третьем абзацах уточняется количество золотых медалей у сборной РФ в индивидуальном зачете, верно - семь.