ГД 3 декабря обсудит бесплатное второе профобразование для бойцов СВО

Палата парламента в приоритетном порядке рассматривает все вопросы, которые имеют отношение к проведению СВО, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 3 декабря рассмотрят во втором чтении законопроект, который предусматривает право бойцов СВО бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы определил 3 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ" в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе", - сказал Володин.

Он также отметил, что палата парламента в приоритетном порядке рассматривает все вопросы, которые имеют отношение к проведению СВО. "В этом солидарны все политические фракции, - подчеркнул председатель Госдумы. - Наша задача - сделать все, чтобы военнослужащие и их близкие ни в чем не нуждались".

Законопроект был подготовлен группой депутатов и сенаторов во главе с первыми вице-спикерами Совфеда Владимиром Якушевым и Андреем Яцкиным, руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым и лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. Документ предполагает, что право на бесплатное второе профобразование получат мобилизованные, служащие по контракту, участники добровольческих формирований и другие бойцы СВО.