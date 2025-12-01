В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта
15:04
ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Выдача биометрических заграничных паспортов началась в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.
"В ДНР полицейские приступили к выдаче биометрических загранпаспортов", - говорится в сообщении.
По данным управления, регион стал первым в Донбассе и Новороссии, на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи загранпаспортов, содержащих электронный чип с биометрическими данными.
"Срок действия документа составляет 10 лет", - добавили в УМВД.