В ДНР начали выдавать биометрические загранпаспорта

Срок действия документа составляет 10 лет

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Выдача биометрических заграничных паспортов началась в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

"В ДНР полицейские приступили к выдаче биометрических загранпаспортов", - говорится в сообщении.

По данным управления, регион стал первым в Донбассе и Новороссии, на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи загранпаспортов, содержащих электронный чип с биометрическими данными.

"Срок действия документа составляет 10 лет", - добавили в УМВД.