"+7Телеком" расширил покрытие домашнего интернета от Мариуполя до Скадовска

Зона покрытия проводного интернета от оператора охватывает более 40% территорий Херсонской и Запорожской областей

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Сеть проводного интернета расширяется в Херсонской, Запорожской областях и прибрежной части ДНР. Об этом рассказали в пресс-службе оператора "+7Телеком".

"Высокоскоростным интернетом от "+7Телеком" обеспечены все прибрежные районы Новороссии, в том числе Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Геническ, Скадовск, Новоазовск и многие другие населенные пункты. В ноябре оператор завершил строительство оптоволоконной сети связи в более чем 2 200 домохозяйствах в поселке городского типа Кирилловка (Запорожская область) - одном из популярных курортов побережья Азовского моря", - сообщили в пресс-службе оператора.

В пресс-службе оператора рассказали, что зона покрытия проводного интернета от "+7Телеком" охватывает более 40% территорий Херсонской и Запорожской областей. Оператор строит новую сеть хPON, которая обеспечит скорость до 1 ГБ в секунду. Уже разработан ряд тарифов, которые объединяют проводной интернет для дома, мобильную связь и цифровое телевидение за единую абонентскую плату. Пользователям доступны от 130 до 175 телеканалов, добавят и собственный онлайн-кинотеатр.