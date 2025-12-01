В Кремле отметили, что за 15 лет "Школа Росатома" выпустила 200 тыс. человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек стали выпускниками проекта "Школа Росатома" за все время его существования. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Каждый год в атомных городах заканчивают школу 18 тыс. человек, а за 15 лет более 200 тыс. выпускников, которые прошли через проект "Школа Росатома", - сказал Кириенко в видеообращении, продемонстрированном на бале выпускников "Школы Росатома" в павильоне "Атом" на ВДНХ.

Он отметил, что стояла важная задача: сделать так, чтобы дети работников атомной отрасли, жители атомных городов могли получить образование на столичном уровне, чтобы не было необходимости отправлять детей в столицы на обучение.

"Но, как всегда это бывает в Росатоме, задача была поставлена более амбициозной. Не просто создать школы и классы столичного уровня, а создать самые передовые образовательные центры. Не просто догнать, а, как всегда в Росатоме - на шаг впереди, обгонять. И я хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто занимается этим проектом эти 15 лет, потому что это получилось", - подчеркнул Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ рассказал, что в 31 городе есть более 100 атом-классов. "В каждом из этих атом-классов передается не просто сумма знаний, передается личный пример, передается вдохновение, убеждение, вера и, конечно, мечта. И я хочу пожелать вам, дорогие друзья, всем участникам этого проекта, и сегодняшним школьникам, и выпускникам, и педагогам, и родителям, и организаторам, я всем вам хочу пожелать смело мечтать", - сказал он .

Проект "Школа Росатома" - это масштабная инициатива Госкорпорации "Росатом" по развитию систем образования в городах присутствия предприятий атомной промышленности. Проект реализуется с 2011 года, в нем участвуют две зарубежные страны (Республика Беларусь и Республика Абхазия), 31 город РФ, более 550 детских садов и более 350 школ.