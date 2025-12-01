В СБ РФ отметили рост количества киберпреступлений в мире

Cуществующие технологии позволяют киберпреступникам обеспечивать себе анонимность и действовать на территориях других стран, отметил замсекретаря Совета безопасности Олег Храмов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Количество киберпреступлений почти во всех странах мира остается стабильно высоким и продолжает расти, а государственные границы не могут остановить киберпреступников. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) Олег Храмов в интервью "Коммерсанту".

"Количество противоправных посягательств на этом направлении [в киберпространстве] остается стабильно высоким почти во всех странах, и эти посягательства занимают все более заметное место в общей структуре преступности", - отметил Храмов, добавив, что "зачастую эти преступления имеют трансграничный характер".

По словам собеседника издания, широкое распространение онлайн-сервисов создало благоприятную почву для роста количества преступлений, а существующие технологии позволяют киберпреступникам обеспечивать себе анонимность и действовать на территориях других стран.

"Поэтому важно развивать оперативное международное сотрудничество с другими странами для обмена информацией и проведения совместных операций по борьбе с такими преступными группировками", - подчеркнул Храмов.