Роскосмос показал фото из космоса дрейфующего в океане айсберга

Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части, рассказали в корпорации

© Официальный Telegram-канал госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Фотографию дрейфующего в Атлантическом океане айсберга А23а, являющегося одним из крупнейших в мире, показал Роскосмос в своем Telegram-канале.

"Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на фото", - подписали кадр в Telegram-канале корпорации.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года в 80 км от острова Южная Георгия повторно сел на мель, где находился с января по май, затем продолжил свой дрейф.