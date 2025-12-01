"Круг добра": в РФ стала доступна инновационная терапия синдрома Хантера

Ее применение дает новую надежду семьям, где растут дети с тяжелой формой заболевания, при которой стандартная терапия с внутривенным введением не может остановить прогрессирующее поражение головного мозга, сообщили в фонде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия стала одной из первых стран в мире с доступом к инновационной терапии мукополисахаридоза II типа, редкого заболевания, при котором в организме накапливаются определенные вещества, способные разрушать ткани. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда помощи детям с редкими орфанными заболеваниями "Круг добра".

"В России стартовала инновационная терапия мукополисахаридоза II типа (синдром Хантера) <…>. Установку специальной порт-системы и введение провели в Российской детской клинической больнице. Необходимый для терапии заболевания фермент, расщепляющий сложные углеводы, теперь доставляется непосредственно в желудочки головного мозга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что применение терапии дает новую надежду семьям, где растут дети с тяжелой формой заболевания, при которой стандартная терапия с внутривенным введением не может остановить прогрессирующее поражение головного мозга. "Сегодня состоялся старт нового вида лечения для пациентов с нейропатической формой мукополисахаридоза II типа. До этого момента дети получали препарат внутривенно. Сейчас фермент доставляется туда, где начинает сразу работать. Мы надеемся, что это будет новый скачок в качестве помощи этим пациентам", - рассказал врач-нейрохирург нейрохирургического отделения РДКБ Дмитрий Александрович Рещиков, чьи слова приводятся в Telegram-канале.