Матвиенко отметила важность доступности технологий протезирования в регионах РФ

По поручению российского президента Владимира Путина продолжается создание сети протезно-ортопедических реабилитационных центров в субъектах Российской Федерации, напомнила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным, что технологии протезирования становятся доступны не только в больших городах, но и в "самых разных" частях России. Об этом она заявила во время подписания соглашений о сотрудничестве между Ростехом, госфондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и субъектами РФ.

"Важно, что возможности технологий протезирования становятся доступны не только в больших городах, но и в самых разных частях нашей страны. <...> Хочу еще раз за это отдельные слова благодарности сказать [главе Ростеха] Сергею Виктровичу Чемезову и губернаторам, которые, конечно, откликаются на эту тему и активно в этом участвуют", - сообщила Матвиенко.

Она также напомнила, что по поручению президента продолжается создание сети протезно-ортопедических реабилитационных центров в субъектах Российской Федерации, планируется открыть 25 таких центров, финансирование предусмотрено.

"На три года выделены средства - ежегодно по миллиарду рублей. <…> Но если будет дополнительная в этом потребность, естественно, и правительство откликнется, и мы будем держать эту тему на контроле", - добавила Матвиенко.