Минобороны предложило отмечать 15 мая День военно-политических органов

Авторы проекта поясняют, что на всех исторических этапах строительства армии и флота, а также в периоды тяжелых испытаний политические органы Вооруженных сил доказывали свою эффективность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России предлагает установить в Вооруженных силах РФ День военно-политических органов и отмечать его 15 мая. Об этом говорится в проекте указа президента, с которым ознакомился ТАСС.

"Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая", - говорится в документе.

В пояснительной записке авторы проекта уточняют, что "установление ежегодного памятного дня "День военно-политических органов" будет являться признанием заслуг военно-политических работников и способствовать увековечению их заслуг в народной памяти".

Авторы проекта поясняют, что на всех исторических этапах строительства армии и флота, а также в периоды тяжелых испытаний политические органы Вооруженных сил доказывали свою эффективность, мобилизуя личный состав на выполнение поставленных задач.