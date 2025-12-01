"Защитники Отечества" расширят границы реабилитационных смен для ветеранов СВО

Герои не просто осваивают функционал протеза, но и социализируются, нарабатывают навыки, которые пригодятся в мирной жизни для работы и занятий спортом, отметила председатель фонда Анна Цивилева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный фонд "Защитники Отечества" планирует увеличивать географические масштабы реабилитационных смен для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на закрытии 11-й смены в Центре социальной геронтологии "Чайковский" в Клину.

"Продолжаем развивать совместную с союзом "Кибатлетика" программу реабилитации наших ветеранов и транслировать ее на все регионы. Герои не просто осваивают функционал протеза, но и социализируются, нарабатывают навыки, которые пригодятся в мирной жизни для работы и занятий спортом. В будущем планируем расширить географию проекта и количество участников, подключить к этой деятельности все филиалы фонда "Защитники Отечества", - привели слова Цивилевой в пресс-службе фонда.

В ходе 11-й реабилитационной смены ветераны проходили комплексную профессиональную, социальную и физическую реабилитацию. Так, для подопечных проводились тренировки на пересеченной местности, занятия по адаптивной физкультуре, гидрореабилитации в бассейне. Кроме того, ветераны работали с опытными психологами и реабилитологами. Широкий комплекс мер был направлен также на обучение пользованию протезами и техническими средствами реабилитации.

"В течение года реабилитационные смены были организованы на четырех площадках: в Московской и Новосибирской областях, в Донецке и Луганске. Фонд "Защитники Отечества" сотрудничает с союзом "Кибатлетика" с 2023 года. В этом году состоялись 11 реабилитационных смен для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью: в Луганской и Донецкой народных республиках, Новосибирской области и Подмосковье", - проинформировали в пресс-службе фонда.