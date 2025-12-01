Депутат Горелкин предсказал полную блокировку WhatsApp в России

Этому примеру затем последуют и другие страны, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") уверен в полной блокировке WhatsApp в России. Этому примеру затем последуют и другие страны, считает он.

В своем канале в Max депутат отметил, что публично компания никак не отреагировала на заявление Роскомнадзора.

"Впрочем, когда полная блокировка WhatsApp случится, думаю, будет выпущен какой-то душеспасительный пресс-релиз в духе "мы не понимаем, что власти России от нас хотят" - исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран", - указал Горелкин.

"Хотя многие государства, развивающие собственные национальные мессенджеры, прекрасно поймут, в чем настоящая причина ухода WhatsApp с российского рынка", - отметил он, не исключив, что многие последуют российскому примеру.