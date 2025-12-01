Липецкие МФЦ запустили в Max электронный сервис для оказания госуслуг

Жители области смогут записываться на прием в любой центр "Мои документы" без дополнительной авторизации, отменять запись, получать уведомления о готовности документов

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Центры "Мои документы" Липецкой области запустили в национальном мессенджере Max электронный сервис, с помощью которого жители региона смогут получать государственные услуги. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Липецкие центры "Мои документы" переходят на новый формат обслуживания. Регион запустил электронный сервис в национальном мессенджере Max, который доступен жителям круглосуточно. Теперь для получения государственных услуг не нужно приходить в МФЦ или звонить в кол-центр", - сказал Артамонов.

С помощью данного сервиса жители области смогут записываться на прием в любой центр "Мои документы" без дополнительной авторизации, отменять запись, знакомиться с графиком работы всех МФЦ региона, а также получать уведомления о готовности документов, пояснил губернатор.

"Развитие цифровых сервисов - важная часть нашей работы. Запуск удобного сервиса в мессенджере - это следующий шаг к тому, чтобы для жителей региона получение справок и документов стало максимально быстрым, простым и комфортным", - сказал Артамонов.

Помимо этого, для решения нестандартных вопросов жители области могут воспользоваться голосовым помощником, который работает в Единой диспетчерской службе, отметил губернатор. Данная система автоматически отвечает на звонки с помощью искусственного интеллекта и консультирует по широкому кругу тем. В сложных случаях звонок перенаправляется на специалиста.