Минобрнауки объявило старт 4-го сезона проекта "Стажер госслужбы России"

Кандидатам предстоит пройти несколько онлайн-этапов отбора, а также принять участие в командной деловой игре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило старт четвертого сезона своего федерального проекта "Стажер госслужбы России", сообщили в пресс-службе проекта. Его молодые участники смогут пройти стажировку и получить шанс на работу в министерстве и его организациях.

"Граждан России в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие в проекте Минобрнауки России "Стажер госслужбы России". Главная цель проекта - предоставить возможность молодым специалистам пройти оплачиваемую стажировку в федеральном ведомстве и получить предложение о трудоустройстве", - отметили в пресс-службе.

Подать заявку на участие можно с 1 декабря 2025 года до 31 января 2026 года включительно на официальном портале проекта стажерггс.рф. Подведение итогов программы и формирование списка победителей запланировано на конец марта 2026 года.

Кандидатам предстоит пройти несколько онлайн-этапов отбора, а также принять участие в командной деловой игре. По результатам всех конкурсных процедур на основе совокупной рейтинговой оценки организаторы определят 30 победителей проекта. Им предстоит стажировка в одном из 22 департаментов Минобрнауки РФ, а некоторые из победителей будут направлены на специализированный трек. Победителей обеспечат стипендией в размере 30 тысяч рублей в месяц и проживанием на время стажировки.

"За три года проект доказал свою эффективность как инструмент привлечения талантливой и патриотичной молодежи на государственную гражданскую службу. Подано 8,5 тысяч заявок на участие, а больше половины победителей проекта успешно продолжают работу в подразделениях министерства и подведомственных организациях", - отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

Четвертый сезон проекта "Стажер госслужбы России" имеет несколько принципиальных отличий в сравнении с прошлым годом. Если в прошлом сезоне подать заявку могли только выпускники 2021-2025 годов, то сейчас это ограничение снято. Помимо этого, все победители проекта проходят программу "Государственное и муниципальное управление в сфере науки и высшего образования". Изменилось и название проекта, ранее называвшегося "Стажер Минобрнауки России".