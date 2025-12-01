В Чечне до конца 2026 года планируют обеспечить жильем около 1 тыс. детей-сирот

Первую линию района имени Владимира Путина с 30 многоквартирными домами открыли 7 октября

ГРОЗНЫЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до конца 2026 года предоставить жилье 935 детям-сиротам в новом районе имени Владимира Путина в Грозном. Об этом ТАСС сообщил региональный министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Муслим Зайпуллаев.

"В текущем 2025 году заключены контракты на приобретение для детей-сирот прав собственности на 596 квартир на общую сумму почти 1,65 млрд рублей. Жилье будет предоставлено в строящихся домах нового элитного района имени В.В. Путина в Грозном, в котором предусмотрено строительство современных жилых кварталов, парков и образовательных учреждений. Всего на территории Путинского района столицы по поручению главы региона приобретено 935 жилых помещений, которые будут переданы детям-сиротам до конца 2026 года", - отметил министр.

По его словам, это позволит практически ликвидировать имеющуюся по состоянию на начало 2022 года региональную очередь по предоставлению жилья детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей.

"По поручению и при непосредственной поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова с 2022 года приобретено 1 708 жилых помещений для улучшения жилищных условий данной категории граждан. Наш ключевой принцип - гарантировать не просто предоставление жилья, а обеспечение его высокого качества. Поэтому все предоставляемые жилые помещения расположены в современных новостройках", - сказал Зайпуллаев.

Первую линию района имени Владимира Путина с 30 многоквартирными домами открыли 7 октября, весь район занимает площадь 300 га и рассчитан на 150 тыс. жителей. Реализация всего проекта позволит создать более 20 тыс. рабочих мест.