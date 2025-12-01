В Петербурге к Новому году установят две живых и 84 искусственных ели

Новогоднее убранство получат более 700 адресов во всех районах города

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Живые ели к Новому году разместятся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на Якорной площади в Кронштадте, на остальных городских площадях установят искусственные. Об этом сообщил в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Всего в городе установят 84 искусственных ели. Две живых ели по сложившейся традиции займут свои места на Дворцовой площади и на Якорной площади Кронштадта", - сказал губернатор.

По его словам, новогоднее убранство получат более 700 адресов во всех районах города.

В 2025 году увеличено количество элементов оформления с 11 до 14 тыс. Город украсит большое количество световых композиций.

На Невском проспекте новогодняя иллюминация уже смонтирована. В 2025 году в центре города по-новому будут оформлены к зимним праздникам Александровский сад, Конногвардейский бульвар с фотозоной с фигурами львов, Литейный мост. Впервые появится новогодняя подсветка на малых переправах - на Прачечном мосту, мосту Белинского, Красном и Почтамтском мостах.