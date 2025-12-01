Мариупольский драмтеатр получил архитектурно-художественную подсветку

Восстановительные работы находятся на завершающей стадии

МАРИУПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Архитектурно-художественное освещение впервые украсило фасад Мариупольского драмтеатра, восстановление которого продолжается, передает корреспондент ТАСС с места события.

"У нас выполнена полностью архитектурная подсветка здания, это можно наблюдать. Также мы приступили к монтажу новогодней елки на Театральной площади. Через пару дней она будет полностью уже наряжена, в игрушках. Создаем новогоднее настроение", - сообщил журналистам руководитель проекта петербургской строительной компании "Модуль-центр" Василий Новохатко.

Он добавил, что восстановительные работы продолжаются около 2,5 лет и находятся на завершающей стадии. Самым сложным оказалось восстановление конструктивной части здания и кровли. "Это, скажем так, символ восстановления полностью города Мариуполя и непосредственно вообще всей ДНР", - заключил руководитель проекта.

Освещение выполнено в белом цвете. Центральные колонны подсвечены снизу, отдельное внимание уделено фронтону и фризу, что создает эффект "парящей крыши".

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстановительные работы проводит регион-шеф Санкт-Петербург, их планируют завершить до конца года. На время ремонта драмтеатр получил временную площадку в бывшем Дворце пионеров.

Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.