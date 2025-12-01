В ЦЗ "Машук" разработали проект по вовлечению бойцов СВО в воспитание школьников

Идея состоит в том, чтобы использовать опыт и жизненные ценности участников специальной военной операции для формирования у детей чувства патриотизма

ПЯТИГОРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Участники образовательной программы "Осенний педсовет" в центре знаний (ЦЗ) "Машук" разработали проект по патриотическому воспитанию школьников через вовлечение в процесс участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба центра.

"Слушатели программы разработали проекты по ключевым направлениям образовательного процесса. Отдельный проект направлен на привлечение участников СВО к работе в школьной среде в качестве педагогов и воспитателей. Идея состоит в том, чтобы использовать уникальный опыт и жизненные ценности бойцов для формирования у школьников чувства патриотизма, ответственности и гражданской позиции", - говорится в сообщении.

Всего же во флагманской образовательной программе "Осенний педсовет" приняли участие более 180 педагогов школ и вузов, а также студенты и воспитатели детсадов из более чем 70 регионов страны.

"Интерес педагогов к нашей авторской программе "Педсовет" постоянно растет: в этот раз мы получили рекордное число заявок - более 3 тыс., а конкурс составил 19 человек на место. Участники получают знания и практические инструменты для работы с цифровой средой, развитием критического мышления и формированием ценностей в воспитательном процессе. Особое внимание уделяется современным вызовам в образовании, что позволяет педагогам адаптироваться к переменам и создавать поддерживающую, вовлекающую среду", - передает пресс-служба слова гендиректора центра Антона Серикова.