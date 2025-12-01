В Коми откроют производство протезов полного цикла

Жители республики смогут получать протезы, обучаться их использованию, а также осваивать навыки движения с помощью тренажеров

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 1 декабря. /ТАСС/. Филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии с собственным производством протезов создадут в Республике Коми. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн по итогам подписания трехстороннего соглашения с фондом "Защитники Отечества" и госкорпорацией Ростех.

"Сегодня подписал важнейшее соглашение - о создании в Коми реабилитационного центра для ветеранов СВО и всех, кто в этом нуждается. Договорились вместе с государственным фондом "Защитники Отечества" и госкорпорацией Ростех открыть в республике филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии с современной инфраструктурой и собственным производством протезов полного технологического цикла", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

В региональном центре жители Коми смогут получать протезы, обучаться их использованию, а также при поддержке опытных специалистов осваивать навыки движения с помощью современных тренажеров. К каждому пациенту будет применяться индивидуальный подход.

"Для бойцов, получивших тяжелое ранение, это шанс восстановить подвижность и вернуться к полноценной активной жизни: ходить, бегать, плавать, заниматься спортом, работать и быть с семьей. Важно, что наши защитники смогут получать такую помощь не за тысячу километров, а здесь, дома, рядом с близкими", - сообщил глава Коми, отметив, что идея открытия центра обсуждалась в апреле с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.