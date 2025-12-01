Минприроды ожидает с 20 декабря рост объема "новогодних" отходов

Ведомство создаст в регионах штабы, чтобы круглосуточно следить за ситуацией, заявил замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Предновогодний рост объемов отходов ожидается в России в двадцатых числах декабря. Минприроды создаст в регионах штабы, чтобы круглосуточно следить за ситуацией, не допуская коллапса, заявил журналистам заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

"Будем особо следить за отраслью, связанной с твердыми коммунальными отходами. Мы организовываем штабы на уровне регионов, в штабы входят самые разные ведомства, которые в той или иной степени способствуют деятельности региональных операторов. Начиная с двадцатых чисел ожидаем возрастающий объем образования отходов, плюс погодные условия и возрастающие транспортные потоки осложняют планомерную работу транспортных компаний. В этой связи мы создаем штабной формат", - сказал Буцаев.

По его словам, регионам нужно заранее подготовиться к новогодним нагрузкам на систему обращения с отходами. Для стабильной работы регионы должны следовать методическим рекомендациям Российского экологического оператора (РЭО). Среди мер, которые помогут не допустить коллапс, - контроль со стороны региональных властей и оперативное реагирование на жалобы жителей. Граждане могут обращаться в систему "РЭО радар", если видят нарушения и когда площадки переполнены. РЭО, в свою очередь, организует мониторинг работы региональных операторов по вывозу отходов в новогодние праздники.

"Чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу, прошу регионы включиться в подготовку заранее, а именно актуализировать графики вывоза, предусмотреть резервы техники и персонала, усилить контроль за площадками накопления", - добавил Буцаев.