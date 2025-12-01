В "Москвариуме" установили подводную елку

Руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер отметила, что елку регулярно использует мурена в качестве укрытия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю ель установили в "Москвариуме" на ВДНХ на глубине 4 м под водой. Украшение сразу заинтересовало обитателей аквариума, сообщила ТАСС заместитель гендиректора, руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер.

"Ель установили в главном аквариуме, это не только декор, но и что-то новое в ежедневной рутине, обстановке. Изучение предметов из безопасных материалов позволяет демонстрировать естественное поисковое и исследовательское поведение. Поэтому после погружения елки обитатели большого морского аквариума подплывают и осматривают этот новый предмет", - сказала Мейнцер.

По ее словам, мурена регулярно использует новогоднюю елку в качестве укрытия и лежит у ее подножия.

Мейнцер добавила, что все декоративные объекты являются элементами обогащения среды для животных. Любой новый предмет в аквариуме всегда вызывает повышенный интерес.