Бастрыкин вручил Машкову почетную грамоту

Награждение прошло в рамках встречи артиста с сотрудниками СК России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил почетную грамоту народному артисту РФ, председателю Союза театральных деятелей России Владимиру Машкову. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России А. И. Бастрыкин вручил В. Л. Машкову почетную грамоту и пожелал ему успехов в художественном руководстве, хранить и приумножать традиции, заложенные его легендарным учителем О. П. Табаковым, а также, чтобы деятельность возглавляемого им Союза театральных деятелей России всегда отвечала современным вызовам", - говорится в сообщении.

Награждение прошло в рамках встречи Машкова с сотрудниками СК России. Народный артист рассказал о своем творческом пути, говорил о роли искусства в жизни человека, а особенно следователя. Он подчеркнул, что такие качества как эмпатия, чувство прекрасного и артистизм - это обязательные составляющие личности любого профессионала.