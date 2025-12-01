В "Сенеже" открылся форум "Дело в людях"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Форум "Дело в людях" стартовал в мастерской управления "Сенеж", он объединил более 650 специалистов в области образования, спорта, экологии и здравоохранения, сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

В рамках форума запланирована широкая образовательная программа, церемонии награждения призеров, лауреатов и победителей проектов, а также творческие мастер-классы, тренинги, направленные на личностный, профессиональный и карьерный рост участников. Деловая программа включает тематические пространства, консультации с экспертами, мотивационные встречи и проектные мероприятия.

"В мастерской управления "Сенеж" стартовал форум "Дело в людях" президентской платформы "Россия - страна возможностей". На одной площадке собрались более 650 сильнейших специалистов и участников проектов в области образования, спорта, экологии, здравоохранения и других ключевых сфер. Это люди, чьи идеи и инициативы формируют будущее России и создают новые возможности для окружающих", - говорится в сообщении.

Участниками форума стали представители пяти проектов РСВ: премии "Россия - страна возможностей", "Профразвитие", "Спорттрек", "Флагманы образования" и "Топблог".

Гендиректор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отметил, что основная цель форума - собрать на одной площадке участников проектов платформы со всей страны и сформировать из них сильное сообщество единомышленников. "На форуме "Дело в людях" встречаются яркие и активные участники, те, кто уже прошел отбор и доказал свое желание менять жизнь в стране к лучшему. Их главная цель теперь - найти друг друга. Эта встреча рождает эффект мощной синергии, где один плюс один равняется одиннадцати, где индивидуальные победы становятся точкой опоры для роста целого сообщества. Наша задача - создать среду, где лидеры вдохновляют, открывают возможности для других, становясь архитекторами будущего", - приводятся слова Бетина.

В церемонии открытия приняли участие финалисты и победители прошлых сезонов, а также руководители проектов РСВ. На форуме состоялся открытый диалог с дизайнером, блогером и предпринимателем Артемием Лебедевым, призвавшем во всем стараться видеть возможности для своего развития.