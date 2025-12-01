Утверждены новый глава и структура управления движения "Экосистема"

Пост занял Андрей Руднев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Делегаты III конференции всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" утвердили обновленную структуру управления и стратегию развития на 2026 год. Председателем совета движения по итогам голосования был избран Андрей Руднев, ранее занимавший должность сопредседателя "Экосистемы", сообщает пресс-служба движения.

"Одним из центральных изменений стало утверждение единоличного председателя совета движения: по итогам голосования на эту позицию был выбран Андрей Руднев, ранее занимавший должность сопредседателя "Экосистемы". Кроме того, принято решение о создании стратегического совета, который возглавит советник министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин", - говорится в сообщении.

По словам Порошина, стратегический совет будет отвечать за долгосрочное планирование, экспертизу, подготовку новых инициатив и взаимодействие с профессиональным и научным сообществом. Отдельное внимание будет уделено привлечению грантов для финансирования конкретных экопроектов. Также будет развиваться направление, которое получило название "экологический спецназ".

"Создание экологического спецназа - обученных и подготовленных команд в регионах страны - позволит эффективно контролировать состояние окружающей среды и защищать права граждан на благоприятную экологическую обстановку. Со всеми регионами мы будем проводить тесную работу и составим индивидуальные планы работы для реализации намеченных мероприятий в области экологии", - отметил Порошин.

Новая стратегия ориентирована не только на деятельность в спокойных условиях, но и на готовность к вызовам, отмечают в движении. Одним из приоритетов станет развитие добровольческой поддержки профильных служб в период экологических инцидентов. Опыт работы в Анапе, где добровольцы помогали в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, стал аргументом в пользу системного закрепления этого формата.

"За 2,5 года мы создали одно из самых крупных экологических сообществ страны - 30 тыс. волонтеров, 88 регионов, сотни тысяч участников в акциях и проектах. Этот труд - заслуга каждой команды на местах. В 2026 году мы откроем эколого-просветительские центры, которые станут центрами притяжения для школ, семей, университетов и местных сообществ. Наша задача - сделать экологическую повестку понятной, доступной и частью повседневной жизни людей по всей стране", - добавил советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров.

О движении

Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" создано во исполнение поручения президента РФ в мае 2023 года. Движение ведет деятельность по семи ключевым направлениям: экологическое просвещение, социальная экология, экологическое волонтерство, лес и климат, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес, международная кооперация. На сегодняшний день "Экосистема" работает в 88 регионах и объединяет более 30 тыс. добровольцев. Главная цель движения - формирование эколого-патриотического мышления через любовь к Родине и ответственное отношение к природе.