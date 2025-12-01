В ДНР планируют цифровизацию более 60 медучреждений в 2026 году

Медицинская информационная система позволит оцифровать историю болезни, результаты анализов пациента и назначения врачей

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Внедрение медицинской информационной системы запланировано в четырех медицинских учреждениях ДНР до конца 2025 года, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Константин Масников после встречи с сенатором РФ Александром Волошиным в Донецке.

"Надеемся на продолжение поддержки с федерального уровня нам в оказании помощи в цифровизации, потому что в этом году будет четыре пилотных проекта, четыре медицинские организации, на следующий год у нас запланировано 64 организации, в которых планируется внедрение медицинской информационной системы", - сказал Масников.

Он добавил, что на встрече также обсуждалось снижение кадрового дефицита в здравоохранении. Для решения проблемы планируется активизировать работу с Донецким государственными медицинским университетом им. Горького и профильными учреждениями СПО. "Важно, что работа по ее решению ведется комплексно, при активной поддержке федерального центра", - отметил Волошин по итогам обсуждения дефицита кадров.

Сенатор добавил, что медицинская информационная система позволит, в частности, оцифровать историю болезни, результаты анализов пациента и назначения врачей. Это упростит и ускорит работу медиков, а также сделает комфортней лечение, избавив пациентов от необходимости носить с собой бумаги.