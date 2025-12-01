Мишустин вручит премии правительства за достижения в науке и медицине

Лауреаты получат по 1 млн рублей и будут освобождены от уплаты подоходного налога

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также в области медицины. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"2 декабря Михаил Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки", - сказано в сообщении.

Правительственная премия в области медицинской науки была учреждена в 2024 году и сегодня будет вручаться впервые. Ее получат отечественные ученые за разработки, которые помогают сохранить жизнь и здоровье людей, позволяют справиться с ранее не решенными вопросами медицины.

Премия присуждается за достижения в трех направлениях: в превентивной и персонализированной медицине, нейротехнологиях и биомедицинских технологиях. Размер премии - 1 млн рублей, лауреаты освобождаются от уплаты подоходного налога.

Премии правительства России в области науки и техники существуют с 1994 года. Они присуждаются ежегодно за выдающиеся результаты в научно-исследовательской деятельности, создание новых технологий и образцов техники, а также за значительный вклад в развитие медицинской науки и практики. Размер премии в области науки и техники - 2 млн рублей.