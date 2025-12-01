В НЦ "Россия" пройдет международный форум гражданского участия

Мероприятие объединит тысячи участников из России и представителей 47 иностранных государств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международный форум гражданского участия "Мы вместе" пройдет в Национальном центре "Россия" с 2 по 5 декабря. Мероприятие объединит тысячи участников из всех регионов России и представителей 47 иностранных государств.

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, а также отражает растущий интерес к волонтерству и социальным инициативам как в России, так и за рубежом. Так, 16 тыс. заявок на участие поступило от россиян и почти 2 тыс. - от иностранных граждан. Наибольшую активность проявили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Среди подавших заявки - более 7 тыс. молодых людей, а некоммерческие организации направили на мероприятие почти 600 своих представителей.

Планируется, что на мероприятии выступят свыше 300 экспертов, в том числе более 20 иностранных. В программу войдут более 70 мероприятий разных форматов: панельные сессии, дискуссии и практикумы, которые объединят представителей власти, бизнеса, НКО и гражданских активистов. Вместе они обсудят 4 ключевых направления: "Фронт и тыл", "Возвращение героев", "Россия и мир" и "Сила служения".

Также в рамках форума пройдет ключевое событие - торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе". В 2025 году на премию подали рекордное число заявок - 52 383 из 147 стран. За 5 лет участников стало больше в два раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Проектов в международном треке стало в 10 раз больше. В 2025 году национальный трек премии включает четыре категории: "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территории", 12 номинаций и 3 специальных номинации. В международном треке представлены две номинации: "Устойчивое будущее" и "Помощь людям".

Также на форуме "Мы вместе" будет дан старт всероссийской предновогодней акции "Елка желаний", которая с 2018 года объединяет всю страну. За время акции было исполнено свыше 320 тыс. детских желаний благодаря поддержке более 120 тыс. человек и 1,5 тыс. организаций. Ежегодно в ней участвует президент России Владимир Путин. В этом году акция продлится до 28 февраля 2026 года и охватит детей от 3 до 17 лет. Для удобства будет запущен чат-бот в мессенджере МАХ. Уже получено около 35 тыс. новых заявок, а география акции расширяется: к ней присоединяются соотечественники за рубежом. Исполняются как материальные, так и нематериальные желания, а участие можно принять онлайн на сайте елкажеланий.рф или офлайн.

Организаторами форума выступают Росмолодежь и Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.