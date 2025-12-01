Костюк: отмена виз в РФ из Китая увеличит турпоток в ЕАО на треть

Для этого необходимо развивать инфраструктуру, отметила глава региона

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из Китая на территорию ЕАО может вырасти на треть после решения об отмене виз для китайских туристов. Об этом рассказала в интервью ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"Отмена виз для граждан Китайской Народной Республики, безусловно, станет дополнительным стимулом для увеличения турпотока. Мы ожидаем рост числа туристских поездок между нашими регионами примерно на треть в ближайшей перспективе, поскольку безвизовый режим особенно удобен для краткосрочных поездок жителей приграничных территорий", - сказала она.

По словам губернатора, развитию туризма в ЕАО содействует приграничный статус территории, общая граница с КНР длиной более 550 км, наличие пунктов пропуска.

При этом, считает она, с целью раскрытия этого потенциала необходимо развивать инфраструктуру для встречи туристов - от повышения качества обслуживания в отелях до формирования новых туристических мест и маршрутов. Сейчас в регионе прорабатывают привлекательный для туристов календарь событий, который будет отражать культурный код автономии. Например, празднование еврейского Нового года - Рош Ха-Шана, рассказала Костюк. Параллельно возрождается практика проведения международного фестиваля еврейской культуры.

За девять месяцев текущего года турпоток в регион уже составил 44 тыс. человек, что на 46,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, а общее число туристских поездок превысило 63 тыс. По итогам 8 месяцев 2025 года регион вошел в пятерку лидеров по темпам роста туристических поездок. "Эта устойчивая тенденция позволяет нам уверенно прогнозировать дальнейший рост и стремиться к цели - 100 тыс. туристов ежегодно к 2030 году", - добавила губернатор ЕАО.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. С 1 декабря граждане Китая также получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней.