В Москве открывается IV Зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Одним из ключевых событий программы мероприятия станет премьера оперы "Пиковая дама" Чайковского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. IV Зимний музыкальный фестиваль "Зарядье", гостей которого ждут выступления Валерия Гергиева, Хиблы Герзмава, Дениса Мацуева, Евгения Миронова и других, открывается в одноименном концертном зале в столице 2 ноября.

"Фестиваль представит симфонические и мультимедийные концерты, выступления мастеров оперной и хоровой музыки, а также встречи с выдающимися представителями джазового и этнического направлений. Специальные проекты, разработанные для самых юных ценителей искусства, также войдут в афишу. В рамках фестиваля заявлены выступления таких артистов, как Валерий Гергиев, Хибла Герзмава, Елена Стихина, Денис Мацуев, Евгений Миронов и многих других", - сообщается на сайте концертного зала "Зарядье".

На торжественном открытии фестиваля во вторник на сцену выйдут ведущие солисты: Венера Гимадиева (сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Алексей Татаринцев (тенор) и Эльчин Азизов (баритон). В их исполнении в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина прозвучат арии и ансамбли из произведений русских и зарубежных композиторов.

Мероприятие будет проходить до 31 декабря. Гости услышат как полюбившиеся программы, так и новинки. Фестивальной премьерой станет Концерт для скрипки с оркестром ре минор бельгийского композитора Эжена Изаи в исполнении Никиты Борисоглебского. "Яркой особенностью фестиваля станут мультижанровые проекты с участием звезд театра и кино: Евгений Миронов исполнит "Гамлета" Уильяма Шекспира в сопровождении музыки Дмитрия Шостаковича, а Евгений Князев прочитает рождественский рассказ Николая Лескова "Запечатленный ангел" вместе с исполнением одноименной литургии Родиона Щедрина", - отмечается на сайте городского проекта "Зима в Москве".

Одним из ключевых событий программы фестиваля станет премьера оперы "Пиковая дама" Петра Ильича Чайковского в постановке режиссера Алексея Смирнова, посвященная 185-летию со дня рождения композитора. Также в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского прозвучит опера "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова.

Кроме того, хор Данилова монастыря, хор musicAeterna, ансамбль духовной музыки "Тетрактис", вокальные ансамбли Arielle и Intrada посвятят программы Рождеству. Слушателей также ждет киномузыка - ансамбль Marimba Plus исполнит саундтреки из голливудских блокбастеров, а Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки - песни из советских и российских фильмов.