На Сахалине возобновили движение на двух участках федеральной трассы

Они были перекрыты из-за неблагоприятных погодных условий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. В Сахалинской области восстановили движение всех видов транспорта на двух участках федеральной трассы после непогоды. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"С 08:00 участки федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха 55 - 128 км (с. Стародубское - с. Тихое) и 254 - 288 км (с. Новое - Поронайск) открыты для движения всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Также возобновлено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам: №502 Южно-Сахалинск - Поронайск, №504 Южно-Сахалинск - Александров-Сахалинский, №507 Южно-Сахалинск - Смирных, №509 Южно-Сахалинск - Вахрушев и №510 Южно-Сахалинск - Макаров.

1 и 2 декабря, как сообщало Сахалинское управление Росгидромета, в семи районах области и городе Южно-Сахалинске наблюдались сильные, местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедные явления, метель, видимость 500 м и менее.