Сенатор Шейкин: применение QR-кода паспорта поможет защитить данные

Получение услуг с использованием QR-кода паспорта безопасно из-за ограничения персональных данных, отметил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Использование QR-кода, который можно будет сгенерировать на "Госуслугах" и использовать наравне с физическим паспортом, позволит защитить персональные данные от возможных преступлений аферистов. Это связано с тем, что информация в нем будет отображаться не полностью, рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин.

"Персональные данные там [в QR-коде] будут ограничены. Если мы сейчас приезжаем в гостиницу - они забирают у тебя паспорт, полностью его сканируют. Вот у тебя полный такой список документов, иди завтра бери кредит. <...> Если там персонал, который это делает, нечистый на руку, то с QR-кодом там будет конкретно под конкретный запрос ограниченные данные. <...> Например, если мы говорим про покупки в магазинах 18+, то там коротко: дата рождения, может быть даже имя, отчество и фото", - сказал он.

По словам сенатора, идет техническая донастройка возможности использовать QR-код на паспорт. Однако когда этот механизм заработает, то люди скажут "спасибо", отметил Шейкин.

"Потому что носить все время с собой паспорт не всегда удобно. <...> Эта услуга будет необязательная, добровольная. Каждый человек может выбирать: либо может предъявлять паспорт, либо предъявлять QR-код, который будет образовываться в "Госуслугах", - объяснил сенатор.

В сентябре Минцифры сообщило, что в сервисе "Госдоки" на портале "Госуслуги" в ближайшем будущем появится возможность сгенерировать QR-код, который можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом.

На первом этапе QR-код планируется разрешить применять в магазинах при покупке товаров 18+, при проходе на мероприятия с ограничениями по возрасту в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем. Последующие этапы включат в себя использование QR-кода в организациях финрынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, также можно будет пользоваться им в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы.