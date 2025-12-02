В Приморье в 2025 году количество абортов снизилось на 12%

Кроме того, регион попал в число территорий, в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году выше, чем в целом по стране

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Количество случаев прерывания беременности по желанию женщины в 2025 году в Приморском крае снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Приморья.

"В результате проводимой работы отмечается снижение абортов по желанию женщины в 2025 году на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, регион попал в число территорий, в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году (1,43 - прим. ТАСС) выше, чем в целом по стране (1,4 - прим. ТАСС). Также отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности остается на протяжении рассматриваемого периода значительно выше, чем в городе.

Как сообщили в пресс-службе, с целью улучшения демографической ситуации, в регионе создана трехуровневая система оказания помощи женщинам и детям: 26 стационаров и 34 организации для оказания медицинской помощи женщинам акушерами-гинекологами на амбулаторном этапе. "В 2025 году началась реализация федерального проекта "Охрана материнства и детства" с целью обеспечения доступности и квалифицированной помощи женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья. В рамках проекта предусмотрено оснащение медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов, детских больниц, создание и оснащение женских консультаций, закупка мобильных комплексов для организации выездной работы. На данные цели в 2025 году Приморскому краю определено и доведено финансирование, в том числе из краевого бюджета, более 470 млн рублей. И далее запланировано финансирование до 2030 года", - отметили в ведомстве.

В Минздраве рассказали, что в 2025 году проведено на 29% больше мотивационного анкетирования женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В 37 медицинских организациях - 22 государственных и 15 частных - проводится обязательное анкетирование женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора. Работают отделение медико-социальной помощи и 9 кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях, где оказывается помощь медицинскими психологами, работает центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также в 25 медицинских организациях открыты кабинеты медико-психологической консультации.

Кроме того, семьям с детьми в Приморском крае предоставляется 33 меры социальной поддержки - их получают почти 125 тыс. семей. Ежегодно расширяется перечень направлений использования регионального материнского (семейного) капитала на третьего и каждого последующего ребенка. В настоящее время таких направлений девять.