Вильфанд: недостаток солнца на европейской части РФ вызван барической депрессией

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что ноябрь и декабрь являются самыми "мрачными" месяцами на этой территории

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Малое количество солнечных часов на европейской территории России можно объяснить сильным понижением атмосферного давления, характерным для этого времени года. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самые "мрачные" дни на европейской территории России - это ноябрь и декабрь. И здесь две причины: первая - астрономическая, световой день короткий, но главная проблема заключается в том, что именно в это время наиболее развита циклоническая деятельность. Есть такое понятие в метеорологии как барическая депрессия, когда давление очень понижено, и это означает, что небо хмурое и большая облачность. Бывали годы, когда в ноябре и декабре солнце светило всего по 30 минут в день", - сказал он.

Вильфанд отметил, что большинство дней в этот период не являются солнечными для жителей европейской территории России. "И такая барическая депрессия поневоле переходит в социальную депрессию, это отмечается многими психологами. Длительный дефицит солнечного сияния приводит к тому, что настроение портится. Зная это, нужно, конечно, поднимать себе настроение и создавать благоприятную погоду в доме", - посоветовал метеоролог.