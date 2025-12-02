На Чукотке увеличат размер ежемесячных выплат при рождении ребенка

Также с 1 января 2026 года всех детей в возрасте от шести месяцев до двух лет обеспечат бесплатным дополнительным детским питанием

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки с 1 января 2026 года увеличат размер региональной ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. Об этом сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

"С 1 января 2026 года увеличиваем размер региональной выплаты в связи с рождением первого и (или) второго ребенка. Ранее выплата составляла 10 тыс. рублей в месяц для всех семей, рождение ребенка у которых зарегистрировано в органах ЗАГС Чукотки. Теперь при рождении второго ребенка семьи будут получать 15 тыс. рублей ежемесячно до достижения ребенком полутора лет, а с полутора до трех лет - 20 тыс. рублей", - написал Кузнецов.

Он уточнил, что выплата на первого ребенка составит 10 тыс. рублей до достижения полутора лет, от полутора до трех - 15 тыс. рублей.

Также с 1 января следующего года всех детей в возрасте от шести месяцев до двух лет обеспечат бесплатным дополнительным детским питанием. "Сейчас дети в нашем округе бесплатно получают молочные смеси. Приняли решение: дополнительно будем выдавать для малышей фруктовое и овощное пюре. Закуплено 108 тыс. банок с фруктовым и овощным пюре - в эту навигацию все они доставлены в округ. Получить дополнительное питание можно будет бесплатно в медицинском учреждении каждого населенного пункта Чукотки", - добавил глава региона.