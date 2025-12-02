Глава ЕАО предложила сформировать "Каркас памяти" о героях СВО

Мария Костюк отметила, что перед глазами у подрастающего поколения должен быть положительный пример

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк предложила формировать в России "Каркас памяти", начиная с музейных экспозиций о героях - участниках СВО. Это важно для того, чтобы у подрастающего поколения перед глазами был положительный пример, рассказала она в интервью ТАСС.

"Я выросла на примерах наших героев Великой Отечественной войны - я видела этих ветеранов, я общалась (с ними - прим. ТАСС). У нас в ЕАО сейчас живет один ветеран Великой Отечественной - Михаил Федорович Золотых, дай бог ему здоровья. И когда подрастет мой внук... ему тоже нужен достойный пример для воспитания. Нужны такие примеры, как его отец - я говорю сейчас про своего сына. Как другие защитники - участники специальной военной операции", - сказала она.

"Любовь к Родине рождается из памяти о прошлом. Сохранение нашей связи с прошлым - ключ к воспитанию новых героев, к тому, чтобы наши дети и внуки стали опорой и надеждой для страны. Важно, чтобы они не просто изучали страницы истории на уроках, но и могли соприкоснуться с ней. Именно поэтому мы так много сил вкладываем в развитие наших музеев, в создание новых экспозиций, которые формируют "Каркас памяти" нашей автономии. И в первую очередь - для молодежи", - уверена Костюк.

С инициативой о "Каркасе памяти" глава ЕАО приедет в следующий раз в Донбасс. "Эта инициатива прозвучала в подшефной Амвросиевке, и мы не могли ее не поддержать", - сообщила она.

Гордость за героев, а вместе с ними и за родную землю являются основной формирования единства людей как в целом в России, так и в регионах, убеждена Костюк.

Сын главы ЕАО - Герой России Андрей Ковтун - участник СВО, погиб в 2022 году.